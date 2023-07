Medvede tu nechceme!

Aligátor zabil na Slovensku viac ľudí ako medveď. Ale idú voľby...

Autor je teológ a farár, pôsobí v ČR

Medvede, všade samé medvede. Málokto z nás už stretol živého medveďa v horách, ale väčšina ľudí sa bojí, že sa to raz istotne stane. A to potom bude koniec zábavy. Lebo medveď je, na rozdiel od človeka, krvilačná beštia – to vie každý, kto aspoň raz stretol mierumilovného internetového odborníka.

Osobne nemám nič proti zdravému rešpektu pred medveďmi. Priznajme si, že naštvať či vystrašiť macíka, ktorý má pár sto kilogramov, celkom slušné pazúry a zuby, nepatrí k najlepším nápadom. Môže nás to dokonca priblížiť k zisku Darwinovej ceny.

Na druhej strane, podľa údajov zo Štatistického úradu je pravdepodobnejšie, že vás zabije krokodíl alebo aligátor, ktoré totiž za posledných dvadsať rokov na Slovensku zabili troch ľudí, medveď až jedného. Na otravu rastlinami a hubami zomrelo viac ako štyridsať ľudí. No medvede, to fakt nechceme.

Panika okolo medveďa mi pripomenula kuriózny biblický príbeh, v ktorom dve medvedice prichádzajú a roztrhajú štyridsaťdva chlapcov. Naraz. Mnohonásobne viac, než je medvedích obetí na Slovensku za posledných dvadsať rokov.