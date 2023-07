Škôl máme dosť, len vzdelanie akosi chýba

Nie každý úspešný a bohatý rodák je filantrop, ale propagande sa medze nekladú.

So Stredoeurópskou univerzitou u nás George Soros neuspel. (Zdroj: TASR/AP)

Autorka je právnička, pôsobí v Ústave štátu a práva SAV



Keď začiatkom 90. rokov prišiel George Soros na Slovensko s nápadom založiť v Bratislave Stredoeurópsku univerzitu, začalo sa vymýšľať, čo to má znamenať. Veď tu jednu máme a v Košiciach druhú. Aj o budove sa začalo hovoriť, že by to mohla byť budova terajšej NR SR.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Špekulácie boli úžasné: čo ten americký Maďar – Žid chce? Do boja proti tomuto nápadu vytiahli noví národovci, ktorí sa sústredili okolo Matice slovenskej ako záštite slovenskosti.

Po víťazstve, keď Sorosov nápad na Slovensku padol, sa lační matičiari s predsedom Jozefom Markušom pustili do ďalšieho boja za veľkosť Matice. Ich cieľom bola likvidácia Historického ústavu SAV a jeho priradenie k Matici. Nepodarilo sa im to a Historický ústav produkuje jeden výskum za druhým. A aj tí v Matici, ktorí pracujú vo výskume, ich, chvalabohu, majú.

Proti Sorosovmu nápadu vybudovať novú univerzitu v Prahe (kde aj začala, i keď krátko, fungovať) sa postavil sám veľký český demolátor Václav Klaus. Soros sa nevzdal a išiel do Budapešti. Tam fungovala univerzita niekoľko rokov, kým si zrejme nezmyslel bývalý štipendista Sorosovej nadácie Viktor Orbán, že v Maďarsku po maďarsky, a vyhostil pôvodne americkú univerzitu do Viedne.