Zabite tú sviňu! (píše Michal Havran)

Je príroda hriešna? V stredoveku v tom mali jasno.

Vypátrali ju pár hodín po zločine. Obyvatelia normandského mestečka Falaise na Vianoce 1386 obvinili miestnu prasnicu z vraždy dvoch detí. Údajne prevrátila ich kolísku a jedno z nich zjedla. Miestne úrady prasnicu zadržali a oznámili jej, že je podozrivá z vraždy.

Michel Pastoureau, veľký francúzsky a európsky historik stredoveku, hovorí vo svojej práci o stredovekých procesoch proti zvieratám o súde prasnice z Falaise ako o najlepšie zdokumentovanom prípade, keď sa spravodlivosť rozšírila aj na živočíšnu ríšu.

Procesy so zvieratami trvali vo Francúzsku podľa archívov a historických dokumentov od roku 1250 do roku 1650 a do istej miery sa prelínali s prenasledovaním a vraždením heretikov a žien obvinených z čarodejníctva.

Biskup oblastí v okolí Ženevského jazera dohováral v roku 1516 cvrčkom a poľnému hmyzu, aby neohrozovali úrodu, a keď ho neposlúchli, dal ich exkomunikovať. V Toulouse v roku 1412 popravili sťatím kravu za to, že odmietala pracovať na poli, a prasnicu z Falaise po zdĺhavom procese, v ktorom ju zastupoval súdom pridelený advokát, najskôr v ľudskom oblečení vystavovali na uliciach, ťahali za koňmi a neskôr obesili. Jej popol na výstrahu pre ostatné prasnice rozptýlili.

Procesy so zvieratami boli v Európe rozšírené celý stredovek a dodnes zostala v legislatíve mnohých krajín právna spomienka vo forme trestov pre zvieratá, ktoré ublížia človeku.