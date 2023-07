Stávka na Pellegriniho

Tance medzi Hlasom a Smerom by sme mohli označiť za trápne, keby sme nevideli, ako vyzerajú predvolebné prieskumy.

Autor je umelec a publicista

Po Kmecovi sa Hlas dištancuje aj od slov Zalu, no Pellegrini ďalej zachraňuje demokraciu na Slovensku.

Pamätáme si ešte na „kauzu“, ktorá stála Petra Kmeca miesto zahraničného tajomníka v strane Hlas-SD.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Kmec sa v diskusii zhodol s Valáškom (PS) a Krúpom (SaS), že Slovensko má byť jednoznačne ukotvené v západných štruktúrach, a odmietol politiku „na všetky štyri svetové strany“. Nasledoval útok Smeru-SD, na čo v Hlase zareagovali tak, že Kmeca stiahli z jeho postu a Pellegrini sľúbil, že pokosí záhradu tomu, kto nájde výrok, ktorým by on či niekto z Hlasu tvrdil, že chystá vládu s SaS a Progresívnym Slovenskom.

Niečo podobné sa zopakovalo. Boris Zala, ktorý v strane Hlas-SD pôsobí ako poradca, sa vybral do médií vysvetľovať, že Hlas je na najlepšej ceste stať sa modernou sociálnou demokraciou. Keď v Denníku N dostal otázku, či to tak je aj v hodnotových otázkach, ako sú práva LGBTI+ menšiny, Zala odpovedal, že Hlas by s registrovanými partnerstvami problém určite nemal.