Pokus vniesť kúsok logiky do kultúrnej vojny.

Argument o ohrození heterosexuálnych rodín homosexuálmi zaznieva veľmi často. Nedáva to absolútne žiadny zmysel, jedine... jedine že by tie heterosexuálne rodiny neboli až také heterosexuálne, ako sa tvária. Ale to sa nemá hovoriť.