Stále platí, že na Slovensku je lepšie vraždiť než pestovať trávu (komentár)

Sú aj sudcovia, ktorým sa vysoké tresty hnusia.

Vysoké tresty za marihuanu sa sypú ďalej. Okrem opakovania stále toho istého možno dopĺňať aj určité nové skutočnosti.

V prípade Tomáša Poora už na prvý pohľad nie je v poriadku, že zatiaľ čo na Slovensku dostal pätnásťročný trest, v Česku by to bola nanajvýš tretina. Prečo nás má zaujímať, aký by dostal trest u susedov? Lebo trávu pestoval tam.

No to je iba úvod do štúdia slovenského chaosu.

U nás je totiž možné aj to, že výška trestu bude varírovať podľa toho, kde sa trávnatý zločin odohral. Ako je to možné?