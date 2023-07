Smer, Republika a OĽaNO. Majstri v šírení hnusu na sieťach (komentár)

O nenávisti však platí to isté čo o ohni alebo o plyne.

Niet divu, že spomedzi slovenských politikov kraľujú sociálnym sieťam práve tí, ktorí sú v majstrami v niektorej z disciplín šírenia nenávisti prostredníctvom konšpirácií, klamstiev alebo bičovania emócií.

Pretože práve to všetko sú to atribúty obsahov, ktoré algoritmy sociálnych sietí umocňujú. Smer, Republika a, áno, aj OĽaNO sú v tom majstri.

Samozrejme, môžeme si o Igorovi Matovičovi myslieť čokoľvek, stále však v miere klamstiev a konšpirácií nie je zarovno Ficovi ani fašistom.

To nič nemení na tom, že svojím vlastným typom hnusu a najmä neustálym egotripom na sociálnych sieťach (aj v primetimoch televízií) pomohol uplynulé roky rozvrátiť posledné zvyšky dôvery v demokratické inštitúcie.

O nenávisti však platí to isté čo o ohni alebo o plyne. Pre niekoho to môže byť dobrý sluha, ale vo všeobecnosti je to veľmi zlý pán.

Ak sa tá nenávisť raz vymkne spod kontroly nielen v online, ale aj vo fyzickom priestore, nebude ju možné zastaviť len tak zmenou nejakého algoritmu alebo zablokovaním profilu.