ZKH píše: Matovič si nemôže vyberať rozsudky, ktoré rešpektuje

Súhrn týždňa Zuzany Kovačič Hanzelovej.

Tento týždeň médiá opäť písali o súboji Haščák vs. Matovič. Spolumajiteľ Penty Jaroslav Haščák sa obrátil s predbežným opatrením na súd a žiadal o stiahnutie niektorých videí a statusov Igora Matoviča o jeho osobe.

Haščák na súde uspel, okresná sudkyňa rozhodla, že poslanec Matovič musí niektoré videá odstrániť, a nariadila lídrovi OĽaNO, aby sa zdržal urážlivých výrazov voči majiteľovi Penty.

V predbežnom opatrení sudkyňa Matovičovi určila hranice - nemôže už ďalej hovoriť, že Haščák je zodpovedný za smrť ľudí alebo zníženie úrovne zdravotnej starostlivosti.

Nemá prirovnávať jeho konanie k holokaustu, má prestať aj s výrokmi, že Haščák „kradne, rozkráda, okráda, má nakradnuté, pácha rozkrádačky, je jej dovolené alebo umožnené kradnúť, pácha zlodejiny, tuneluje, je jej dovolené tunelovať, dohaduje kšefty tunelovania, vytunelovala, upláca, platí úplatky, korumpuje, má skončiť v base alebo stráviť čas v base“.

A zakázala mu volať Haščáka zlodejom, korupčníkom, tunelárom, skorumpovanou osobou, mafiánom, mafošom, príslušníkom mafie, hajzlom, vagabundom.

Myslieť si o rozsudku môžete, čo chcete, sme slobodná krajina. Igor Matovič sa môže odvolať na krajský súd, ktorý zváži, či to okresná sudkyňa neprehnala, práve pokiaľ ide o politicky exponované osoby. Potom to môže pohnať aj na Ústavný súd a je to jeho plné právo. Toľko úvod do témy, ale poďme k pointe dnešného newslettra.

Igor Matovič totiž povedal, že sa s rozhodnutím súdu oboznámi, posúdi, či je vo verejnom záujme, a potom sa rozhodne, či ho vlastne bude rešpektovať. „Ak nebude, nebudem ho rešpektovať,“ povedal Igor Matovič.

Spomeňme si na nie takú dávnu minulosť - prezidentka Čaputová sa rovnako obrátila na súd a vyhrala. Ľuboš Blaha ju nemôže už volať americkou agentkou. Pohnal to na všetky stupne, neuspel ani na Ústavnom súde. Blaha síce rozhodnutie kritizoval, ale rešpektuje ho. Na rozdiel od Igora Matoviča, ktorý sa evidentne rozhodol, že právny štát bude len niekedy a za ním určených okolností.

Myslieť si o Haščákovi môžeme čokoľvek. Môžeme si myslieť aj to, že sudkyňa to s rozsudkom prehnala.

V normálnom štáte a v demokracii však môže Matovič pohnať svoj spor až na Ústavný súd, podobne ako Blaha. Ak, podobne ako Blaha, spor prehrá, je jeho povinnosťou takéto rozhodnutie rešpektovať. Sú to základy toho, aby sme tu nežili ako v džungli. Inak to tu pokojne môžeme zabaliť. Rovno aj pred voľbami.

Podcast týždňa: First Person

Keďže som na dovolenku cestovala dokopy 25 hodín, posťahovala som si rôzne podcasty. Úplnou náhodou som narazila na podcast First Person a úplnou náhodou som si stiahla do lietadla práve tento diel.

Lulu Garcia Navaro je moderátorka a v tejto epizóde je veľmi osobná. Niekoľko rokov totiž bola korešpondentkou americkej NPR v Iraku práve v čase, keď tam USA viedli inváziu. V rozhovore sa rozpráva so svojím miestnym fixerom a blízkym priateľom Alim Hamdanim.

Vyštudovaný doktor sa rozhodol počas vojny s USA pomáhať americkým novinárom a roky s nimi pokrýval konflikt. V tomto podcaste majú krásny, smutný a ťažký rozhovor - o tom, ako inak prežíval celú vojnu, keďže Irak bol jeho domovom a vlastne nemal na výber nič iné, než žiť vo vojnovom konflikte.

Spomínajú aj na to, ako obaja trpia PTSD a ako prišli o blízkeho kamaráta, ktorého práve pre jeho prácu zabili počas atentátu. Plačú oni, plakala som počas podcastu aj ja.

Video týždňa: Chalani z Grape

Juraj a Ján organizujú Grape už dlho. V jednom z mojich posledných preddovolenkových rozhovorov sme hovorili o finančnej situácii festivalov, ale aj o novej generácii deciek, ktoré chodia na festivaly.

O tom, že kedysi sme si tam brali najhoršie oblečenie, lebo je tam špina, blato a zničilo by sa. No dnes je to naopak, nová generácia chodí na festivaly v tom najlepšom, čo má, a outfity si často chystajú týždne dopredu.

Ako sa má Grape? A uživia sa na Slovensku tri veľké festivaly? Vypočujte si náš kamarátsky rozhovor s Jurajom Podmanickým a Jánom Trstenským.

Hudobná bodka: Natalia Lafourcade

Keďže som v Mexiku, hodí sa dnes mexická bodka na záver. Natalia Lafourcade je známa mexická speváčka a jej Hasta la raíz vyhralo latinskú grammy za skladbu roka ešte v roku 2015. Grammy dostala Natalia viackrát, dnes to však nebude Hasta la raíz, ktorú si môžete pustiť tak či tak, ale jej krásna verzia Soledad y El Mar.

Toto bolo šesťdesiate piate vydanie newslettra ZKH, píše. Ďakujem, že nás čítate.

P.S.: Keďže som do Mexika nevláčila mikrofón, newsletter tieto dva týždne nebude vychádzať v audioverzii, ale len v písanej.