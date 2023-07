Politikom zrejme treba vysvetliť pointu politiky (píše Samo Marec)

Zmysel nie je v urážaní, divadle a ultimátach.

Autor je prekladateľ a publicista

Igor Matovič vyhlásil, že nevstúpi do žiadnej koalície, ktorá nepodporí 500 eur za účasť vo voľbách.

V roku 2020 Matovič presne rovnako vyhlasoval, že koalícia musí prijať jeho internetovú anketu. A vieme, ako to dopadlo: s anketou, s Matovičom aj s koalíciou.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Vlastne tým hovorí, že do žiadnej koalície vstúpiť nechce. Alebo chce a zároveň chce oklamať svojich voličov. A zároveň vydiera. A zároveň zachraňuje krajinu pred mafiou.

Na stole máme v každom prípade ultimátum.

Dnes si tipnúť

Chcete bonmot? Ak všetko pôjde ako doteraz, Demokrati naozaj splnia sľub, ktorý dali pri svojom vzniku, a nepôjdu do koalície s Hlasom. Hahaha. Bodaj by to bolo vtipné, ale skôr nie je.

Keby si mal autor dnes tipnúť (s dôrazom na dnes a tipnúť), povedal by, že SaS a KDH mimo parlamentu a SNS v parlamente. To nie je želanie, ale tip.

O Demokratoch ani nehovoriac – ak vôbec stúpajú, tak tempom, ktorým sa do parlamentu dostanú niekedy v prvej polovici budúceho roka, lenže vtedy už bude po voľbách, všakže.

No a o Dzurindovi radšej už vôbec nehovoriac. Stávkové kancelárie považujú jeho neúspech za natoľko istý, že sa naň nedá ani staviť. Viem to, lebo som to skúšal.

Fašisti, komunisti a tí ďalší

Nedokázali sa spojiť a výsledkom je, že kandiduje úplne hocikto a hocikde. Je to, samozrejme, každého posvätné právo, ale tomu bude zodpovedať aj výsledok, teda, že pomerne veľa hlasov prinesie jednu veľkú nulu. Ale hlavne, aby neprepadli hlasy!

A je to už aj obohraná platňa; podstatnejšie je to, ako sa strany navzájom označujú: kotlebovci a Republika sú fašisti, Smer a Hlas sú dva Smery, KDH a KÚ sú katotaliban, Progresívne Slovensko sú komunisti, Sulík je blázon, Kollár mafián a Matovič s Dankom už radšej nič.