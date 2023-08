Aký je odkaz Andyho Warhola

O tom, že bol gej ikonou, sa u nás radšej mlčí.

Autorka je dídžejka a hudobná producentka

Andy Warhol sa síce narodil v Pittsburghu a vyhlásil, že pochádza „odnikiaľ“, ale jeho rodičia boli Rusíni z rakúsko-uhorskej obce Miková. Keďže sa stal slávnym, nájdeme dnes v Medzilaborciach jeho múzeum.

Campbellovu polievku pozná hádam každý. To, že Andy bol gej ikonou, nakrúcal teplé filmy, experimentoval s rodom a vôbec bol jedným z pionierov LGBTI+ hnutia vo svete, už sa radšej u nás zamlčí.

Slovenské veľvyslanectvo v UK hlási, že Andyho odkaz žije na Slovensku. Ak nejaký jeho odkaz žije, tak akurát ten, že ak ste LGBTI+ človekom na Slovensku, musíte vypadnúť preč, aby ste mohli žiť, tvoriť a ľúbiť, ako chcete. Až keď sa presadíte, budú sa k vám Slováci hlásiť a bude im jedno, či ste vôbec Slovák. Stačí vám ocitnúť sa v našom geografickom priestore a Slovensko si bude hneď chcieť čmajznúť z vašej slávy. Ako Andersen a legenda o rozprávke o dievčatku so zápalkami, ktorú vraj napísal v Bratislave. Nenapísal.

Keby žil Varchola na Slovensku vtedy aj dnes, bol by bitý, hnaný a vyhnaný raz-dva. Alebo by žil „normálnym“ životom a nikto by ho nikdy nepoznal.