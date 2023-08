Ak má demokracia prežiť, dekomunizácia je nevyhnutná

Správa o stave krajiny podľa Ľubomíra Morbachera.

Autor je historik

Slovensko mi najviac pripomína Dobšinského rozprávku Múdry Maťko a blázni, kde na rebríku „osudovo“ visí sekera. Koncom septembra sa ukáže, aké škody spôsobí nám, nariekajúcim.

V istej diskusii som sa pýtal štátneho úradníka, prečo na Slovensku absentuje strategická komunikácia, ktorá by čelila masívnemu vplyvu dezinformácií. Odpovedal, že si nie je istý, či by to mali robiť úradníci.

Nielen úradníci, ale ani demokratickí politici si nie sú istí, čo robiť a prečo sme sa do tejto nezávideniahodnej situácie, kde sa môžeme porovnávať azda len s Bulharskom, dostali. Samozrejme, existuje veľa horúčkovito vypracovávaných koncepcií, že by sme sa mali vzdelávaním a mediálnym prostredím prispôsobiť informačnému veku a že s dezinformáciami bojovať treba.

To sme mali robiť už dávno. Čo tak vysielať vo verejnoprávnej televízii pred spravodajstvom oznámenie ministerstva zahraničných vecí, že ruská agresia je porušením medzinárodného práva?