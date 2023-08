A chce byť Šimečka premiér?

Matovič váhal, ale pred voľbami sa prihlásil k zodpovednosti.

Keby Demokrati predstavovali nejakú politickú silu, ich zásadná tlačovková tragédia by si zaslúžila aj zdrvujúce pojednanie. Jaj, takmer svrbia prsty veľmi pomaly im didakticky vysvetliť, prečo z toho vyšli ako partia zúfalých chudákov, zhruba ako keď Eduard Heger prišiel do televízie žobroniť o stoličku.

Žiaden strach, nebol to samoúčelný odsek, tlačovka nám poslúži ako mostík k hlavnej téme. Tú asi aj nechtiac otvorila demokratická líderka Andrea Letanovská, keď skonštatovala, že „budúci premiér Šimečka bude vystavený koalícii s partnermi, ktorí v minulej vláde ukázali, čoho sú schopní“.

Nejde o to, že by sme ju podozrievali z túžby nainštalovať Michala Šimečku do premiérskej funkcie. Hovorí o scenári, v ktorom PS uhrá premiérsky výsledok a potvrdí ho vyjednávacím kumštom, to je v poriadku. Ibaže nevieme, či je PS a Šimečka osobne pripravený tú zodpovednosť prijať.