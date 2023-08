Lekciu z Trumpa potrebujeme aj my (komentár)

Ako nenahrávať ku konšpiráciám o zmanipulovaných voľbách.

Čím viac Fico v obložení s Dankom a Uhríkom štekajú, o to naliehavejšie sa ozýva z tábora, ktorý považuje vidinu ďalšej vlády Smeru za synonymum konca sveta.

Isto, ku kampaňovému folklóru patrí nasadzovanie psej hlavy oponentovi, maľovanie čertov na stenu aj vynášanie seba samého za dedinu do emigrácie, ak by to malo dopadnúť neblaho.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Zároveň však treba mať okrem Boha pri sebe aj kdesi po ruke lekciu z Trumpa. A tá spočíva v absolútnej podmienke demokratických volieb, že treba zniesť aj víťazstvo toho druhého tábora.

Treba verejne a opakovane predoslať, že rešpektovaný bude aj nepotešujúci výsledok volieb. To musia občania počuť, aby sme si vzájomne mohli nad urnami dôverovať. Nejdeme sa vzájomne zniesť zo sveta za pomoci hlasovacieho lístka a nie, demokracia sa neskončí 1. 10., lebo na to dohliadneme.