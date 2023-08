Strany sa začínajú napádať. Kto proti komu? A prečo častejšie skôr partneri navzájom než súperi?

Politicko-spoločenský newsletter Kontext Jakuba Fila.

Na úvod dôležité upozornenie pre všetkých, ktorí žijú v zahraničí, idú počas volieb na dovolenku alebo majú v zahraničí rodinu či známych: Požiadať o možnosť voliť zo zahraničia môžete iba do 9. augusta. Návod, ako to urobiť alebo ako využiť, hoc len idete na dovolenku, nájdete nižšie v texte.

Prehupnutím do druhej polovice sa prázdnin sa nám postupne do svojej druhej fázy dostáva aj predvolebná kampaň. Potrvá približne do začiatku septembra. Ešte nepôjde o najhorúcejšiu časť, ale postupne v televíziách nabehnú politické diskusné formáty a strany prejdú do výraznejších vzájomných konfrontácií.

Cieľom týchto konfrontácií bude získať zatiaľ stále nepresvedčených voličov a zároveň pripraviť si pozíciu do finálnej časti kampane. Kľúčové to bude najmä pre strany v zóne ohrozenia.

To, koľko im namerajú záverečné augustové alebo skoré septembrové prieskumy, totiž môže tiež znamenať, či sa ich predstavitelia objavia v najsledovanejších politických diskusiách pred voľbami.

Aké súboje nás čakajú? Prečo budú prejdú do útoku najmä strany v zóne ohrozenia? A čo prekvapivé nás môže časť? Koho si vybral Fico? A medzi kým sa odohrá finále?

Proti vlastným? Za percentá, prečo nie

Neplatí, že konfrontácie strán musia prebiehať iba na polarizujúcich hodnotových osách, najmä na liberálno-konzervatívnej. Tie sú už teraz beztak v kampani prítomné. Je pritom zaujímavé sledovať, že toto vymedzovanie je vždy silnejšie v tábore konzervatívnych strán, ktoré útokmi na tie liberálne, akoby potvrdzovali svoje hodnotové ukotvenie.

Oveľa častejšie budeme vidieť vzájomné výpady strán, ktoré de facto patria do rovnakého tábora a mali byť viac či menej prirodzenými spojencami. Dôvodom je najmä to, že len vymedzením sa voči stranám s hodnotovo podobnou voličskou základňou vedia k sebe pritiahnuť voličov.

Zbytočne bude päťpercentná SaS búšiť do Smeru, keď k nej nikto z jeho skalných voličov neprejde. Je pre ňu oveľa dôležitejšie sa v mikro otázkach vymedziť najmä voči Progresívnemu Slovensku (prípadne Demokratom). Od nich môže získať dôležité desatiny percent, ktoré napokon rozhodnú o tom, či sa SaS dostane do parlamentu, alebo nie.