Generačná výmena nestačí

Prečo sa viac hovorí o Tisovi ako o Langošovi či Šimečkovi.

Ľudia si odovzdávajú z generácie na generáciu zdieľané presvedčenia v rodinnom či spoločenskom rámci, ako im ich život dáva zmysel. A robia to všetci ľudia. Aj tí, ktorí adorujú Tisa. (Zdroj: TASR)

Autor je teológ a pedagóg, expert Progresívneho Slovenska na vzdelávanie

Prečo generačná výmena nefunguje na ceste od autoritárskych režimov k demokracii? Určite ste už neraz zažili konštatovanie ohľadom toho, že to je už na nás mladých a že my mladí si to máme spraviť, ako chceme.

Chýba nám vedomé odovzdávanie skúsenosti reflektovaného dozrievania demokracie, úcty k slobode a jednotlivcovi. Dokonca na pozitívne vzory bez vedomej reflexie prínosu novembra 89 mimovoľne zabúdame, a preto je tu priestor pre rast „opačného“, iliberálneho vzorca.

Bez vedomej činnosti zapisovania demokratickej tradície sú pokračovatelia ponechaní napospas iliberálom, ktorí nadväzujú na diktatúry (komunistickú, ľudácku) spred roku 1989. Preto sa viac hovorí o prezidentovi Jozefovi Tisovi ako o disidentoch Jánovi Langošovi či Milanovi Šimečkovi.