Ešte sme tu, ešte nikam neodchádzame (píše Michaela Terenzani)

Kedy môžeme povedať, že to s nami krajina vzdala?

Aj vy to počujete všade, kam sa pohnete?

Tú letenku na dovolenku si kúpim asi len jedným smerom. Už ste sa rozhodli, kam pôjdete prvého októbra? Mali by sme deťom skontrolovať pasy, či im budú platiť aj na jeseň.

Tak trochu čierny humor, ale s naliehavým podtónom, že to nemusí byť len žart. Výsledky každého ďalšieho prieskumu už ani inak nekomentujeme. Tak kto tu teda zhasne? Hahaha.

Tento druh defetizmu nie je vlastný len slovenskému obyvateľstvu, ale u nás sa mu extra darí. Keď veci nejdú tak, ako by sme chceli, zdá sa nám, že by sme mali ujsť - alebo o tom aspoň nahlas hovoriť.

Politický komentátor a komik Seth Meyers vo svojom predstavení spred pár rokov spomína na to, ako sa pred voľbami v roku 2016 Američania dušovali, že ak sa Donald Trump stane prezidentom, presťahujú sa do Kanady. Po voľbách Kanaďania už pri hraniciach vyzerali nových imigrantov z USA, ale nik neprišiel.

Meyersova pointa: „Ukázalo sa, že nikto nechce žiť v drbnutej Kanade.“

„A ty si to prečo ešte nevzdala s touto krajinou?“ položila mi kolegyňa Katka otázku, ktorú teraz kladie rôznym ľuďom v rôznych častiach Slovenska. Lebo táto krajina to ešte nevzdala so mnou(?), odpovedám, ale obe počujeme ten otáznik na konci vety.

Ako vieme, či nevzdala? A čo to vlastne má znamenať, že to s nami táto krajina nevzdala?

Prípad Lidia