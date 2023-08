Sľubovali sme si lásku a potom prišiel rozvod

Nikto sa nás nepýtal, či a ako sa má republika rozdeliť.

Autorka je dídžejka a hudobná producentka

Narodila som sa v Československu. Ako decko ma operovali v Brne, Praha bola naším hlavným mestom a Havel naším prezidentom.

Sľubovali sme si lásku aj to, že spolu s pravdou zvíťazí nad lžou a nenávisťou. Čítali sme české knihy, mnohé tak či tak neboli a dodnes nie sú dostupné v slovenčine. Vyrastali sme s televíziou Nova, hoci už po rozdelení, a nikdy som nemala pocit, že som v cudzine.

Nikto sa nás nepýtal, či a ako sa má republika rozdeliť. Na Nežnej revolúcii je mnoho pozitív, ale jej rozuzlenie v podobe rozvodu bez referenda to určite nie je. Česi sa zbavili hrozby, akou bol Mečiar, no zlizli si neskôr Zemana, Klausa či Babiša.

Český vplyv sa postupne vytrácal a my sme si to dojánošíkovali a dobačovali k Matovičovi, Ficovi a ku Kollárovi. Česi majú Okamuru, no my sme ich tromfli fašistami v parlamente. Niekto má odkaz Husa, niekto Tisa.