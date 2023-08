Hlas sľubuje skok. Ale s kým chcú skákať? (komentár)

Tomáš a Eštok kreslia čiary, aké ani Fico nepýtal.

U Petra Pellegriniho sa nám od založenia strany vyhrážajú, že by chceli Slovensko uniesť, ale tentoraz do budúcnosti. Autor predvolebnej brožúry pomerne melodramaticky a za slabučkého hryzkania uznal, že doteraz to nešlo dobre a krajina zaostáva bez plánu čo ďalej.

Donedávna sa zdalo, že súčasťou modernizačného plánu Hlasu je označiť Smer za stranu minulosti a takto sa od neho odraziť k vyšším métam. Či skôr k novým partnerom.

Pohľad na kandidátku Hlasu núti pýtať sa, s kým chcú ten skok vykonávať. Vidieť trebárs v Ľubici Laššákovej garantku modernizácie kultúrnej oblasti chce istú dávku umeleckého nadsadenia.

No ráta sa aj dobrá vôľa. Trebárs spojiť sa s koaličnými partnermi, ktorí by nejaké modernizačné plány mať mohli a Hlas by v takejto vláde pôsobil ako tlmič prípadných excesov najmä v sociálnej oblasti.

Po tomto víkende sa však musíme pýtať, či sa už možnosti vybrať si koalíciu bez Smeru vzdali.