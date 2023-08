Kto môže za tie hrozné vrchnáky?! Samozrejme, Brusel (český zápisník)

Proti pripevneným uzáverom plastových fliaš bolo len Maďarsko.

Autor je komentátor českého spravodajského webu Seznam Zprávy



Priznajme si, aj v Česku riešime vážne problémy – neskrotiteľnú infláciu a podobne desivý schodok rozpočtu, neschopnosť postaviť pár kilometrov diaľnice či železnice za kratší čas, ako je priemerný vek dožitia.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

V skutočnosti nás však najviac trápi niečo iné. Hlúpe, nepraktické, neodstrániteľné plastové uzávery limonád, ktoré znemožňujú napiť sa bez toho, aby si dospelý človek nepripadal ako malé dieťa, čo sa nedokáže napiť bez polovice nápoja na zemi alebo na oblečení.

Obzvlášť v lete je to neznesiteľné. Je to škandál a ja chcem vedieť, kto je za to zodpovedný.

Našťastie, rovnaký problém trápi aj Andreja Babiša. Venoval mu jedno z najnovších videí na sociálnych sieťach.

„Napíšte mi, čo si myslíte o týchto pripevnených uzáveroch,“ vyzval líder opozície svojich fanúšikov. „Ja som sa už niekoľkokrát oblial. Toto vymysleli tí mudrlanti v Európskej únii, ktorí nám stále niečo nariaďujú.“

Ja som si to myslel! Presne takto vyzerá typický bruselský diktát. A preto na to tiež upozorňuje Andrej Babiš, ktorého najbližším politickým cieľom sú voľby do Európskeho parlamentu v máji budúceho roku.