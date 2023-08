Stretnú sa Fico, Pellegrini a Danko. Nie je to vtip, ale možná politická realita v júni 2024

Politicko-spoločenský newsletter Kontext Jakuba Fila.

V prezidentskom paláci sa stretnú najvyšší ústavní činitelia Robert Fico, Peter Pellegrini a Andrej Danko. Ešte pred rokom to mohlo vyzerať ako začiatok zlého politického vtipu. Dnes to je skôr veľmi čierna a vôbec nie nereálna predikcia politickej reality po 15. júni 2024.

Najnovší volebný model agentúry NMS Market Research pre denník SME naznačuje, že budúcu vládnu koalíciu by mohli tvoriť Smer, Hlas a SNS. Prispieva k tomu rast Smeru, pokles Hlasu a zastabilizovanie SNS v pásme zvoliteľnosti.

Je takáto možnosť reálna, aj keď Peter Pellegrini povedal, že s Ficom odmieta sedieť v jednej vláde? Prečo napokon môže byť preňho takáto možnosť výhodná? Čo by hrozilo, keby za takejto situácie Pellegrini s Ficom do vlády nešiel? A čo by z toho mohol mať Andrej Danko?

Čítate politicko-spoločenský newsletter Kontext Jakuba Fila.

Pellegrini premiérom nebude

Na úvod musím napísať disclaimer. Aj ja osobne som na týchto miestach ešte vo februári a marci kládol otázku, či máme veriť Petrovi Pellegrinimu, keď tvrdí, že nechce vládnuť so Smerom.

Okrem iného som tvrdil, že ak máme uvažovať po predčasných voľbách o demokratickej vláde, nemôžeme z týchto úvah vynechať Hlas a musíme mu dôverovať v tom, že ak bude mať možnosť nevládnuť so Smerom, tak ju využije.

To platilo v čase, keď Hlas dominoval rebríčkom preferencií a Pellegrini mal reálnu šancu po voľbách zostavovať vládu z pozície premiéra. A navyše sa mu vďaka preferenciám iných strán núkala reálna možnosť zostaviť stabilnú vládu s troma či maximálne štyrmi stranami bez Smeru.

Už niekoľko mesiacov však táto možnosť neplatí. Hlas nezvláda kampaň, nedokáže zaujať jasné autentické postoje a pre veľkú časť voličov je obsahovo nezrozumiteľný. Ťaží z toho najmä Smer, ktorý posledné mesiace rástol aj na úkor Hlasu. A výkony iných strán zásadne zmenili reálne možnosti koalícií.

Dnes väčšina relevantných agentúr zaraďuje Hlas na tretie miesto a premiérsky sen Petra Pellegriniho sa rozplynul. To však neznamená, že sa rozplynul aj sen mnohých členov Hlasu byť účastní na vláde.

Krídla v Hlase

V Hlase sa dnes nachádza niekoľko krídel.