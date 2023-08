Je PS radikálna strana? Nebuďte smiešni (komentár)

Označenia musia mať aj nejakú podstatu.

Pred časom sme veštili Smeru, že hoci by aj voľby vyhral, nebude mať s kým koalíciu poskladať. Teraz sa to môže stať progresívcom. Aj v dôsledku vytrvalého kvákania, že sú to radikáli.

Politikom neupierame istú básnicko-mobilizačnú licenciu, v rámci ktorej si môžu označenia prispôsobovať či priam vymýšľať. No medzi nami by sme si mohli povedať, že tvrdenia o radikalizme PS nie sú založené na ničom uchopiteľnom.

Na tejto adrese už dávnejšie zaznelo, že PS je obyčajná centristická strana obracajúca sa s ponukou najmä na mestského voliča. Možno preto proti tejto strane mobilizovať vidiek či usadenejší, nižšie vzdelaný elektorát, ale výroky o tom, že PS je opačný extrém ako Republika, sú trepaním bez podstaty.