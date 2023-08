Zlo sa zorganizovalo. No tak ho treba poraziť (píše Samo Marec)

Zlo má príbeh, motiváciu aj cieľ.

Autor je prekladateľ a publicista

Tak nám zatkli Tibora Gašpara, na prekvapenie nikoho, ale na radosť mnohých.

Tak nám zatkli Tibora Gašpara, na radosť mnohých, ale zo všetkých najviac na radosť Roberta Fica, lebo zas a znova môže rozprávať, že mediálno-justično-politická mafia zatýka nevinných ľudí.

Je to síce pravý opak pravdy – žiadna mediálno-justično-politická mafia neexistuje a Tibor Gašpar rozhodne nie je etalónom čistoty –, ale zároveň je to aj jedno. Dávno je to už jedno.

Zlo nepotrebuje, aby to, čo hovorí, bola pravda. Zlo nepotrebuje veriť, že to, čo hovorí, je pravda. Zlo potrebuje len to, aby dosť ľudí uverilo, že to pravda je.

Zlo sa organizuje a keďže mu ide iba o to, aby sa dostalo k moci, je mu jedno s kým.

Keď sa raz niekto bude zaoberať kampaňou pred voľbami 2023, bude krútiť hlavou nad tým, ako všetko stratilo svoj pôvodný zmysel. No a tam, kde všetko stratí pôvodný zmysel, môže byť hocičo hocičím a hocikto hocikým; napríklad Fico bojovníkom proti mafii.

Pivo s týpkom

Andrej Danko „dal v Londýne pivo s týpkom“.

Už len samotná predstava, ako Andrej Danko vypúšťa z úst slovné spojenie „dal som v Londýne pivo s týpkom“, je absurdne zábavná. Takmer taká absurdne zábavná, ako keď sa Peter Pellegrini, ktorý má momentálne razantné obdobie, vyhráža bankám a hovorí „z plných pľúc“.

Predstavte si, ako Andrej Danko dáva pivo s týpkom. Predstavte si, ako Peter Pellegrini hovorí z plných pľúc.

Inak je to však koniec srandy, lebo Andrej Danko dal to pivo v Londýne s Danielom Bombicom, teda s týpkom, na ktorého je vystavených hneď niekoľko medzinárodných zatykačov. Andrej Danko dal to pivo s náckom a antisemitom, ktorý má fóbiu ešte aj z dúhy na oblohe. Andrej Danko dal to pivo s týpkom, ktorý je ako vystrihnutý z Mechanického pomaranča a násilie velebí pre násilie samotné.

A nie je jediný. Teda Andrej Danko. Nie je prvý ani posledný. K tomu týpkovi, ktorého jediným životným úspechom je nie práve čistý trestný register, chodia aj všetci ostatní, ktorí majú Slovensko zachrániť bohvie pred čím vlastne. Normálne; čelní politici sa stretávajú s treťotriednym bitkárom v exile.

No a potom tam Andrej Danko – zľahka rozmarný, aj keď človek nikdy nevie, či je opitý, alebo sa mu ten jazyk takto pletie vždy – rozprával o tom, ako by vyplieskal Kollára a Matoviča so Sulíkom. Veď sa naňho pozrite, urasteného junáka zo slovenských holí, odchovaného na slanine a žinčici.

A všetko je to jedno. Jediné, čo si z toho treba zobrať, je ponaučenie, že až takto ďaleko sú ochotní zájsť. Chodíte do Londýna plaziť sa pred nejakým náckom; no to ste to dotiahli, fakt.

Príbeh v hlave

Je to mimoriadne nevkusné, ale deje sa to, takže nemožno mlčať. Robert Fico hovorí o lesbách na výlete a mediálno-justičnej mafii. Naozaj je to úplná stoka, lenže Robert Fico je naozaj úplná stoka.

Potom zatknú Gašpara a Fico hovorí, že premiér Ódor o tom musel vedieť – asi vlastná skúsenosť, všakže. A okrem Ľudovíta Ódora obviní ešte aj Zuzanu Čaputovú a Michala Šimečku, lebo všetko so všetkým súvisí.

Síce nesúvisí, ale mohlo by.