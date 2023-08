Aj Fico môže polícii „rozviazať ruky“ (komentár)

Matovičove vlády normalizovali hrozbu stíhania nepriateľov.

Jestvuje aj odvážna hypotéza, že Robert Fico zámerne presýtil čelo kandidátky podozrivými alebo priamo trestne stíhanými osobami, aby mohol akýkoľvek krok OČTK označovať za politické zneužívanie represívnych orgánov a mobilizovať tým voličov.

Nemáme to ako potvrdiť ani vyvrátiť, ale znie to trochu pritiahnuté za vlasy, tak siahnime po holiacom nástroji kolegu Occama a spoľahnime sa na pragmatickejšie vysvetlenie: po prvé už v Smere nie je veľa ľudí bez podozrenia z páchania trestnej činnosti a po druhé už sa za to ani nehanbia.

Samozrejme, vo výsledku je to jedno – či to bol úmysel, alebo zhoda okolností, či sa zo zatknutia (napríklad) Tibora Gašpara teší, alebo nie, vždy sa bude ponosovať na zlovôľu policajno-justičného systému. A sľubovať pomstu. Otázka znie, kto sa preto bude môcť rozčuľovať.