Čo povie Fico teraz? (komentár)

Vývoj Gašparovej kauzy sa do trepania o komplote proti opozícii veľmi nehodí.

Prokurátor špeciálnej prokuratúry sa nestotožnil s vyšetrovateľom NAKA, ktorý chcel stíhať Tibora Gašpara vo väzbe. A tak je to absolútne v poriadku.

Gašpar nie je nevinný, len stíhaný na slobode. A nie je ani prvý, ani posledný, koho policajti zadržali a prokurátor bol opačného názoru. Stalo sa to aj ľuďom, ktorých neskôr odsúdili, napríklad zabijakovi z Obchodnej.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Keďže o argumentácii NAKA niet žiadnych informácií, ostáva len zvedavosť, čo povie Robert Fico o „mediálno-justičnej mafii“ teraz. Že nič také neexistuje, si zrejme nechá taktne pre seba, z Gašparovho zadržania napokon vytrieskal už v piatok, čo sa dalo. A Sorosa aj prezidentku a premiéra nenechal na pokoji ani v nedeľu.

Kto však má od prírody dopriate vyššie IQ, než treba na prinesenie kahanca pred Policajné prezídium na pamiatku živého a zdravého Gašpara, díva sa na dôkaz presného opaku Ficových slov.

Keby NAKA a špeciálna prokuratúra konali podľa nôt od Sorosa, mali by na Gašparovu väzbu jednotný názor. To sa však do teórie o komplote proti opozícii veľmi nehodí.

Súvisiaci článok