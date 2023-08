Desatoro pre katolícku cirkev alebo čo by jej mohla sekulárna spoločnosť povedať

Správa o stave krajiny podľa Michaely Žurekovej.

Podľa tohtoročného prieskumu by si až 61 percent ľudí na Slovensku prialo odluku cirkvi od štátu. A aj tak sa zdá, že nielen v posledných rokoch, ale i teraz, krátko pred voľbami, sa cirkev čoraz viac hlási o slovo a niekedy priam trúfalo vyslovuje svoje požiadavky ohľadom smerovania nášho (ešte stále) sekulárneho štátu.

Zaujímavo to demonštroval napríklad kňaz Anton Ziolkovský, niekdajší výkonný sekretár Konferencie biskupov Slovenska, vo svojom nedávnom komentári pre Postoj. Naštylizoval v ňom desať téz, o ktorých by vraj politické strany aj verejnosť mali začať vážne diskutovať a rovno ich aj uvádzať do praxe.

Niektoré z nich neprekvapia, ďalšie by aj mohli dávať zmysel, keby z úst predstaviteľa katolíckej cirkvi nevyznievali ak nie rovno bezočivo, tak prinajmenšom pokrytecky. A niektoré sú snahou vmiešať katolícke dogmy a predstavy do vecí vyslovene odborných.

Ziolkovský napríklad chce zastaviť šírenie „genderovej ideológie“, liečiť transrodových ľudí s predpokladom, že ich stav je choroba, obmedziť nedeľnú prácu aj úplne odmietnuť registrované partnerstvá, lebo sú vraj ohrozením manželstva muža a ženy. Rád by tiež sprísnil interrupčnú legislatívu, obmedzil sexuálnu výchovu v školách, rokoval o ďalšom financovaní cirkvi a tiež o výhrade vo svedomí. V zásade stále tá istá pesnička.