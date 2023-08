Čo dobré čakať od volieb

Správa o stave krajiny podľa Dominika Želinského.

Odchod bývalej koalície do zabudnutia by bola pre slovenskú politiku dobrá správa. (Zdroj: TASR/Jakub Kotian)

Autor je sociológ

Ak nie ste práve voličom či voličkou Smeru a SNS, nadchádzajúce predčasné voľby vo vás pravdepodobne neprebúdzajú očakávanie lepšieho zajtrajška. Naopak. Čím ďalej, tým viac sa zdá, že budú momentom Ficovho revanšu.

Ak nenastane zásadná zmena v trendoch, zvíťazí rétorika krajnej pravice, jej agresívneho národovectva a vulgárneho konzervativizmu. Slovensko v tom, samozrejme, nie je vo svete osamelé.

Ako v nedávnom rozhovore upozornil politológ Cas Mudde, na celom svete sa „radikálne pravicové idey a osobnosti výrazne priblížili stredovým stranám a ich politika sa stala mainstreamom“. Na Slovensku s jeho slabými inštitúciami však môže víťazstvo týchto síl znamenať ovládnutie justície a bezpečnostných zložiek.

Prieskumy však predsa dávajú istú nádej, hoci asi nie pre najbližšie obdobie. Pretlak na pravom strede politického spektra, kde vzájomne bojuje o podobné voličstvo päť až sedem strán, pravdepodobne povedie k viacerým volebným neúspechom a preskupeniu síl.

Ak by sa však slovenskej politike podarilo zbaviť napríklad deštruktívneho populizmu OĽaNO alebo ideologicky vyčerpanej SaS (ale nielen ich), nebolo by to vôbec na škodu. Možno sa tak postupne utvorí priestor na vznik silnejšieho stredopravého subjektu či transformáciu niektorého z existujúcich.