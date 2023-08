Možno budujme dramatické očakávania, až keď je z čoho.

Keď sa policajná akcia nazve Ezechiel 7, divák by čakal, že z nebies zostúpi minimálne Thorovo kladivo a previnilca uvrhne do bezodnej temnice. Na výsledky typu, že o dva dni je zatknutý vonku a preferencie mu idú hore, by sa asi hodili iné názvy.