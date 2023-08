Zradcovská nesvojprávna politika sa vrátila (píše Michal Havran)

Máme sa vraj podvoliť Rusom, lebo oni nezabíjajú, len oslobodzujú.

Autor je teológ a spisovateľ

Vraj, ako povedal autobusár na linke z Revúcej do Rožňavy, nás neobsadili Rusi, lebo Rusi neboli v Sovietskom zväze jediní. Boli tam Uzbeci, Litovčania, Gruzínci a desiatky a stovky iných národností a jazykov.

No a práve Rusi si to tak akosi šikovne zariadili, aby 21. augusta nemuseli prísť do Československa, keďže to vlastne vymysleli Ukrajinci s Brežnevom.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

On bol síce Ukrajinec ruského pôvodu z východu, ale to, že bol Ukrajinec, je dôležitejšie ako to, že bol Rus. A keďže Rusi sú naši slovanskí bratia, ale Ukrajinci a Poliaci sú naši banderovskí susedia a obchodníci s koňmi, tak je pochopiteľné, že v tú noc neprišiel ani jeden Rus, keďže obsadenie cudzej krajiny sa im vyslovene protivilo a nikdy predtým to neurobili.

Osloboditeľ by nikdy nebol okupantom