ZKH píše: Škandalózne rozsudky, ktoré na žiadnej tlačovke neuvidíte

Súhrn týždňa Zuzany Kovačič Hanzelovej.

Mohlo by sa zdať z posledných dní, že najväčší problém Slovenska sa deje na Špecializovanom trestnom súde, špeciálnej prokuratúre a politických tlačovkách. Tam smeruje všetka pozornosť, no sú tam aj odvolacie súdy a opravné prostriedky. Sleduje ich verejnosť, novinári a pozorne aj obvinení, obžalovaní a niektorí už odsúdení.

Ale na Slovensku máme aj prípady, ktoré nikto nesleduje a ktoré ukazujú hlboký problém súdnictva. A vôbec sa netýka žiadnych politických a exponovaných prípadov.

Takmer pred tromi mesiacmi sme s kolegom Martinom Vančom napísali niekoľko textov o tom, ako polícia, prokuratúra aj súdy zlyhávajú v trestaní sexuálnych trestných činov. Sú to silné príbehy, náš starší článok nájdete tu. Napísali sme tri silné príbehy toho, aké chyby sa v celom procese pre obete dejú.

V jednom z troch príbehov je aj Lucia Červencová. Mladá šikovná a bystrá mladá žena, ktorá má dnes 18 rokov. Bola nádejná tenistka, až kým ju v dvanástich rokoch nezačal sexuálne zneužívať jej tenisový tréner. Trvalo to nekonečné štyri roky, kým sa Lucia odvážila povedať to sestre a rodičom. Tí okamžite zakročili, podali trestné oznámenie a Luciu podporili. Príbeh v našom júnovom článku nemal koncovku - prokurátorka v čase, keď sme písali článok, podala obžalobu na súd a Lucia čakala na kroky sudkyne.

Predvčerom mi napísala, že im domov prišiel papier zo súdu. Ide o trestný rozkaz - sudkyňa rozhodla bez pojednávaní, pretože považovala dôkazy za dostatočné. Potiaľto by to bolo v poriadku, aspoň netraumatizovala obeť ďalším vypovedaním a dlhými pojednávaniami.

O celom procese, ktorému musela Lucia čeliť, sa dočítate v našom staršom článku. Ale po novom máme novinky aj zo súdu. Za štyri roky sexuálneho zneužívania dieťaťa dostal tento tenisový tréner od sudkyne dvojročnú podmienku. Je to pod spodnou hranicou v trestnom zákone, ktorá je 3 až 10 rokov. Absolútne šokujúce už je len to, že tenisový tréner G. M. v Nemšovej celé toto leto organizuje detské tenisové tábory a na jednom je aj práve teraz. Sudkyňa z okresného súdu v Trenčíne mu mohla zakázať činnosť, ale nezakázala.

A teraz mi povedzte - zdá sa vám normálne, že niekto, kto štyri roky sexuálne zneužíva dieťa, dostane dvojročnú podmienku? Pamätáte si ešte na nedávny prípad, keď celé Slovensko pobúrilo, že kňaz, ktorý zneužíval maloletého chlapca, uzavrel na súde dohodu o vine a treste a tiež dostal dvojročnú podmienku? Takýchto príbehov, kde muž za zneužívanie detí dostal podmienku, je veľa. Napríklad tu dostal pán podmienku trojročnú a zneužíval až dve maloleté. Iný kňaz dostal tiež trojročnú podmienku. Podmienku dostal aj pán, ktorý podľa rozsudku niekoľko rokov zneužíval obe vlastné maloleté dcéry.

Máme na to judikatúru, pravidlá, usmernenia. A predsa dokola riešime, že Slovensko nevie uchrániť pred najhorším násilím ani len maloleté deti. Nie politici sú tu perzekvovaní, ale obyčajné radové obete ohavných sexuálnych predátorov, ktoré nikoho nezaujímajú. Taká je pravda.

Máločo ma vie tak rozhnevať ako ignorantstvo niektorých sudcov, ktorí majú stáť na strane spravodlivosti. Tenisový tréner ďalej ohrozuje deti, našťastie aspoň prokurátor podal odpor a prípad pôjde regulárne na súd. Lucia nemá každý deň tlačovky. Luciu nikto na Slovensku vlastne nepozná. Ale bujačiť by sme mali práve pre takéto prípady na súdoch.

Šarlatánstvo, ktoré cieli na ženy

Soňa Jánošová napísala výborný text o šarlatánstve. Ide o rôzne magické koučingy, ako byť fantastickou ženou, ako byť úspešnou, bohatou a šťastnou. Šamanky, mentorky, koučky - tie všetky to robia za tisíce eur pre zúfalé ženy v ťažkých životných situáciách.

Aj ja mám kamošky okolo seba, ktoré pri rozchodoch alebo ťažkých psychických časoch hľadajú cestu v ezoterike. Numerológia, šamanské rituály, rôzne ezopobyty, kde vám vyriešia čakry a ženský element a prijatie mužského elementu a neviem čo všetko. Znamenia, horoskopy, mágia, pálenie bielej šalvie, kryštály a afirmácie.

Soňa opisuje, ako niektoré takéto kurzy stoja obyčajné ženy bez práce aj 5000 eur a museli si na ne požičať. Instagram sa hemží pofidérnymi koučkami a mentorkami, ktoré profitujú zo zúfalstva stratených žien. Mnohé majú dokonca hlboké traumy, ktoré potrebujú terapeuta alebo terapeutku.

Sonin článok je dôležitý, lebo opisuje aj to, koľko na tom vlastne tieto šamanky zarábajú a nie je to málo peňazí. Nenechajte sa oklamať. Je jedno, či sú to šmejdi s hrncami, alebo receptom na zaručené šťastie.

Podcast týždňa: Skutočný pomocník Maté

Už keď sme pri ezošarlatánkach, ak hľadáte skutočnú pomoc z ťažkých chvíľ, Gábor Maté vám môže byť nápomocný. Špecializuje sa na závislosti, traumy, spojenia stresu a chorôb a vývoja dieťaťa.

Jeho rozprávania sú také zaujímavé, že som s ním ešte nepočula žiadny rozhovor, ktorý by pre mňa nemal zmysel. Nespoliehajte sa na šamanky, ale na skutočných odborníkov. Určite vám pomôžu viac.

Hudobná bodka: Starý dobrý Lenny

Lenny Kravitz má už skoro 60 (!) rokov, čo by nikto v živote netipol. Absolútne najviac ma pobavil, keď dával pre Architectual digest tour po svojom dome v Brazílii a privítal ich ako kráľ na koni. It Ain't Over Til It's Over je stará dobrá klasika od Lennyho Kravitza z roku 1991, a je dnešnou bodkou na záver.

