Rusi priniesli na Ukrajinu ducha bezprávia

Na Ukrajine používajú Rusi sovietske symboly, nie ruské.

Text vyšiel pôvodne na webe Visegrad Insight v rámci štipendijného programu Budúcnosť Ukrajiny.

Používanie sovietskych vlajok na okupovaných územiach je obrazným pokusom o vymazanie posledných troch desaťročí.

Symbolika ruskej propagandy na okupovaných územiach ukazuje jej úplné ignorovanie reality, slušnosti a právneho štátu.

Jednou z prvých vecí, ktoré ruská armáda urobila počas februára až marca 2022 na okupovaných územiach južnej Ukrajiny, tých, ktoré sa nachádzajú v blízkosti Krymu a Azovského mora, bolo vyvesenie červených sovietskych vlajok nad hlavnými budovami mesta.

Stalo sa to v Melitopoli, stalo sa to v Berďansku - ako nám nedávno povedali utečenci z oboch týchto miest, keď sme sa s nimi stretli v Záporoží.

Ide o dôležitý bod - prvé symboly, ktoré Rusi obrátili, aby stelesnili svoju okupáciu, neboli ruské, ale sovietske. Akoby sa snažili odkazovať nie na skutočnú realitu ruského imperiálneho štátu, ale na efemérnu realitu neexistujúcej krajiny, Sovietskeho zväzu.

Táto skutočnosť má prinajmenšom tri dôležité rozmery. Prvý sa týka času, druhý práva a tretí Európy.

Dávno mŕtva idea

Vyvesením červených vlajok na budovy okupovaných miest Rusi vniesli do ukrajinského priestoru nostalgickú fantáziu. Vytvorili symboly štátu, ktorý prestal existovať pred tridsiatimi rokmi, a snažili sa poprieť celú históriu, ktorá sa odvtedy udiala.

Červené vlajky boli znakom posolstva, ktoré sa ruská armáda snažila odovzdať svojim ukrajinským obetiam: Sme rovnakí ako vy, len by sme mali vymazať niekoľko desaťročí nedávnej histórie a vrátiť sa k našej spoločnej realite minulosti.

Iluzórnosť tejto sovietskej identity je pôsobivá. Tridsať rokov po rozpade Sovietskeho zväzu nenájdete veľa Ukrajincov, ktorým by sa cnelo za sovietskymi časmi - vari okrem niektorých skupín starších občanov. To, čo Rusi prinášajú na Ukrajinu, je idea, ktorá je už dávno mŕtva. Fantázia, ktorá nemá žiadny vzťah k realite. Ničota politického simulakra.

Blaise Pascal vo svojich Pensées napísal, že v skutočnosti nikdy nežijeme v prítomnosti. Žijeme v minulosti, vo svete našich spomienok - ale ešte viac žijeme v budúcnosti, vo svete našich nádejí.

Ruská invázia na Ukrajinu vykazuje známky toho, že v súčasnej ruskej predstavivosti minulosť nahradila budúcnosť. Nádeje, očakávania alebo obavy, ktoré máme z budúcnosti, boli nahradené minulými nádejami, očakávaniami alebo obavami. Budúcnosť bola nahradená touto surrealistickou budúcnosťou v minulosti, kde všetky naše emócie, ktoré majú vzťah k budúcnosti a jej nepredvídateľnosti, sú nahradené emóciami z dávno minulých dní.

Ruská politická imaginácia vytvára človeka, ktorého kľúčovou nádejou je, že žiadna skutočná budúcnosť nepríde, že bude len opakovaním minulosti - nezmyselným a absurdným opakovaním, ktorý nahrádza realitu surrealistickým obrazom. Napríklad obrazom červenej vlajky.

Absencia práva

Červené vlajky sa však netýkajú len minulosti, ale aj zákona. Alebo skôr absencie zákona. Červená vlajka nad ukrajinskou administratívnou budovou znamená koniec práva - dokonca aj toho slabého a nedokonalého práva, ktoré na týchto územiach existovalo pred ruskou inváziou.

Rusko môže tvrdiť, že okupované územia Ukrajiny sú súčasťou Ruska, ale skutočnosť je taká, že ruská okupácia z nich robí územia s absenciou práva, dokonca aj ruského práva. Ľudí môžu uniesť a ich zmiznutie nikto nevyšetrí.

Navyše je pre príbuzných a priateľov tých, ktorých uniesli Rusi, nebezpečné nahlásiť, že ich blízki sú nezvestní.

Pomerne často sa stáva, že ukrajinskí občania, ktorých Rusi nezákonne zadržali a mučili, sa už nevrátia. Ich rodiny na nich čakajú celé mesiace a roky s veľmi malou nádejou, že sa vrátia, a bez akéhokoľvek spojenia s nimi.

Ruským okupačným orgánom je to však jedno. Môžu pozbierať desiatky alebo stovky ľudí, zabiť ich, prinútiť ich rodinných príslušníkov mlčať a potom sa tváriť, že títo ľudia nikdy neexistovali.

Bezprávie sa týka aj majetku. Na ukrajinských územiach okupovaných Ruskom je bežné, že dom, byt alebo auto nezákonne odoberú jeho majiteľovi bez toho, aby sa vôbec začalo právne konanie o „konfiškácii“ alebo „znárodnení“. Môžete bývať vo svojom dome a potom k vám príde ruský okupant alebo jeho kolaborant s ozbrojencami a prikáže vám odísť.

Samozrejme, bezprávie je realitou samotného Ruska. Na okupovaných územiach je však situácia ešte horšia ako v Rusku. Keďže tieto územia sa v priebehu niekoľkých dní dostali mimo zákona, ľudia tu už nemajú žiadne práva vrátane práva na život.

Krehká Európa

Európske dejiny 20. storočia nám pripomínajú, čo sa stane, keď zmizne právo.

Timothy Snyder to opísal v knihách Krvavé územie a Čierna zem. Počas druhej svetovej vojny, ktorá bola jedným z najznámejších aktov zabíjania práva, nacisti aj Sovieti zničili existujúce právne systémy krajín, ktoré okupovali. Toto zničenie právnych systémov vytvorilo priestor pre násilie - nekonečný priestor, v ktorom môžete zabíjať bez následkov.

Ako protiklad k tomu bola povojnová Európa založená na myšlienke práva. Hlavnou formou rozšírenia Európy bolo rozšírenie pravidiel. Európska únia sa často nazýva regulačným impériom, a hoci slovo „impérium“ je tu zavádzajúce, je isté, že hlavnou formou európskej mäkkej moci je rozširovanie práva.

Po rozpade Sovietskeho zväzu Európa rozšírila svoje systémy pravidiel do priestoru, v ktorom staršie pravidlá nefungovali. Tie zanikali a spoločnosti strednej a východnej Európy postupne „harmonizovali“ svoje pravidlá s pravidlami inštitucionalizovanej Európy. Zdalo sa, že na obzore nie sú prítomné žiadne alternatívne systémy pravidiel. Nápevom dňa bol „koniec dejín“ Francisa Fukuyamu.

Dnes je všetko inak. Rusko nenastavuje alternatívny systém pravidiel, ale snaží sa zničiť samotnú ideu pravidiel. Anatómia ruskej invázie na Ukrajinu spočíva v tom, že Rusko používa vojnu na zničenie práva. Kým v minulom storočí sa medzinárodné humanitárne právo snažilo vymyslieť pravidlá, ktoré by obmedzili násilie, Rusko používa násilie na obmedzenie a zničenie pravidiel.

Zatiaľ čo sa Európa zmieta v diskusiách a zápasoch o to, ktoré pravidlá sú lepšie, uniká jej hlboká podstata: dnes čelíme sile, ktorá ničí - a vedome chce zničiť - samotnú myšlienku pravidiel.

V tomto kontexte Ukrajina už nie je krajinou „prechodu“, v ktorej je cieľom hry prijať európske pravidlá a účinne ich uplatňovať; Ukrajina je krajinou, ktorá bráni samotnú ideu pravidiel a práva. Bráni nielen myšlienku práv; bráni právo na existenciu samotných práv.

V zajatí starého myslenia

Keď sú teda Ukrajinci frustrovaní pri sledovaní toho, že integrácia Ukrajiny do EÚ naráža v starej Európe na „skepticizmus“, a keď NATO stále zožiera strach, aby pozvalo Ukrajinu za svojho člena, je to preto, lebo očakávajú hlbšiu zmenu myslenia, ktorá by mala prísť ako reakcia na ruskú inváziu na Ukrajinu.

Európa je stále v zajatí starého myslenia, presvedčená, že „skôr či neskôr“ demokracia zvíťazí a že mierový demokratický štát je samozrejmou normou. Či sa nám to páči, alebo nie, toto myslenie patrí minulosti.

Žiaľ, v 21. storočí sa demokracie budú čoraz častejšie ocitať v nepriateľskom prostredí rastúceho autoritárstva a budú čeliť hrozbám, s ktorými je veľmi ťažké sa vyrovnať.

Červené vlajky, ktoré vyvesili ruskí okupanti, sú surrealistické a odtrhnuté od reality, ale problémom však je, že ich sprevádza systémovo organizované násilie, ktoré ničí myšlienku práva a zákonov a ktoré zabíja s cynizmom porovnateľným s minulými svetovými vojnami. V skutočnosti sa táto surreálnosť stáva realitou.

Ukrajinský odpor proti ruskému násiliu už nie je príbehom prechodu k nejakým lepším pravidlám. Je to príbeh o tom, či európska idea pravidiel a práva bude v 21. storočí vôbec ešte existovať. Či prežije, alebo ju naopak pohltí nihilistická energia meniaca každý zákon na falzifikát. A tým sa opäť otvorí priestor pre bezprávne násilie.

