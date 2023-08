Ódor sa chytil do vlastnej pasce (komentár)

Ivan Šimko sa v týchto dňoch určite neubráni úsmevu.

Málokto okrem priamych účastníkov môže dôveryhodne predstierať, že naozaj vie, aký je skutočný úvod, jadro a záver údajného Rozuzlenia, tak sa o to nebudeme pokúšať. Na jednej strane inštinktívne chceme byť na opačnej strane ako Smer, na druhej je zrejmé, že tam niečo čudne smrdí.

Pomôžeme si tým najrukolapnejším faktom, teda funkciou riaditeľa SIS. Slovenčina azda ani nedisponuje vhodným aparátom, ktorý by v plnej miere obsiahol rozmery absurdity a bizarnosti toho, že obvinený a stíhaný Michal Aláč stále riadi tajnú službu.

Netreba čitateľa urážať vysvetľovaním, prečo občan Aláč má byť najneskôr od piatka len občanom, stačí si položiť otázku, čo by sme si asi tak mysleli, keby obvineného riaditeľa tajnej služby držal vo funkcii menej obľúbený premiér, prípadne odkázať na stále aktuálny prípad guvernéra centrálnej banky Petra Kažimíra.

Je to také zjavné, že sa do mysle neodbytne vkrádajú otázky, prečo to Ľudovít Ódor vidí inak. A žiadna odpoveď nie je dobrá.