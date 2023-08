To je krásne, že dali priestor obom pohľadom na holokaust.

V sobotu do RTVS vedome zavolali diskutovať dvoch známych náckov, Uhríka a Kotlebu, a nikomu z tých stoviek ľudí, ktorých si tam platíme za udržiavanie verejnoprávnosti, to neprišlo divné. Vyzerá to tak, že rezníkovská RTVS ani len Rezníka nepotrebuje.