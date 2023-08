Môže vás poslanec beztrestne označiť za pedofila? (píše Miroslav Beblavý)

Výroková imunita neslúži na ochranu poslancov, ale parlamentu ako inštitúcie.

Zrušiť imunitu na výroky v parlamente by bola chyba. Treba ale zabrániť možnosti bankrotu. (Zdroj: SME/Marko Erd)

Autor je bývalý poslanec NR SR, expredseda strany Spolu, pôsobí ako vedecký koordinátor Európskej siete expertov na ekonómiu vzdelávania, hosťuje na Sciences Po

V roku 2012 sme na Slovensku zrušili poslaneckú imunitu. S dvoma výnimkami. Podľa jednej nemôže byť zástupca ľudu trestne stíhaný za výroky prednesené v parlamente.

Výroková imunita chráni opozíciu, a teda aj demokratickú kontrolu vlády a súdov. Bez nej by sa poslanec, ktorý kritizuje mocných ľudí, mohol kedykoľvek ocitnúť za mrežami – stačil by na to jeden vyšetrovateľ, jeden prokurátor a jeden sudca.

Umožňuje, aby zákonodarcovia mohli nielen kritizovať, ale aj prinášať odhalenia a prezradiť napríklad štátne tajomstvo, ak to považujú za nevyhnutné vo verejnom záujme.

Baránik a skorumpovaná sudkyňa

Výroková imunita existuje v drvivej väčšine vyspelých štátov a za legitímnu ju považuje napríklad Európsky súd pre ľudské práva. Právnici zdôrazňujú, že takáto imunita neslúži na ochranu poslancov, ale parlamentu ako inštitúcie.