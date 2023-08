Okupácia je ešte aj dnes tabu

Ako sa môžeme preniesť ďalej, ak ešte sú v krajine nedotknuteľné pamätníky s kosákom a kladivom?

Autor je teológ a farár

Dve päťky. Na vysvedčení by ich, predpokladám, nikto z nás nechcel mať, a azda ani v žiackej knižke, nesvedčia totiž o najlepšom výkone. Dve päťky vedľa seba na narodeninovej torte asi tiež úplne každého nepotešia, lebo po najnovších reformách už je to s dvoma päťkami do dôchodku ďaleko, ale telo už pribúdajúce roky predsa len cíti.

Pred päťdesiatimi piatimi rokmi k nám napochodovalo viac ako pol milióna vojakov, krajinou sa valilo viac ako šesťtisíc tankov. Mali vtedy jediný cieľ: zastaviť zmenu spoločenskej klímy, zastaviť pražskú jar, spoločenské zmeny smerujúce k slobode a vrátiť späť istoty nekonečnej sovietskej zimy.

Len pre predstavu, akou veľkou silou na nás vtedy zatlačili: v súčasnosti má celá americká armáda približne 6600 tankov v aktívnej službe, v najväčšej tankovej bitke v dejinách pri Kursku Sovieti nasadili približne 5100 tankov proti asi trom tisícom nemeckých. A v roku 1968 ich do Československa poslali viac ako 6100, oveľa viac, ako bolo reálne potrebné. Ako hovorí jeden môj kolega, prišli s delom na komára.