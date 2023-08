A na čo zomrel? Smrť známych ľudí preverí etiku médií aj citlivosť ľudí (komentár)

Nechajme životu a smrti ich svojbytnosť.

Je to tak pri každom úmrtí verejne známeho človeka a je úplne jedno, či bol mladý, alebo starý. Či podľahol dlhotrvajúcej chorobe, alebo bolo jeho úmrtie spôsobené nešťastnou náhodou.

Keď pred niekoľkými mesiacmi nečakane zomrel herec Dano Heriban, šok a súcit začali veľmi rýchlo riediť komentáre typu: „Mladý, zdravý, očkovaný...“ alebo „Aj on bol v očkovacej kampani?“

Podobné komentáre sa dali vidieť aj v prípade tragického úmrtia trénerky a influencerky, ktorá zomrela počas svojej dovolenky spojenej s hĺbkovým potápaním.

Aj rodina Vaša Patejdla musí popri mnohých iných ťažkých veciach spojených so smrťou blízkeho človeka vyvracať dezinformácie. Manželka zosnulého hudobníka preto okrem termínu poslednej rozlúčky verejnosť informovala aj o priebehu ochorenia svojho manžela. Nemusela to robiť, no s najväčšou pravdepodobnosťou jej bolo nepríjemné, koľko poloprávd a hoaxov k nej prichádzalo.