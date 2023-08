Deň, keď sa môžeme tešiť s Putinom (komentár)

Odstránenie Prigožina núti Putinových nepriateľov premýšľať.

Keďže Rusko je Rusko, zadné vrátka si treba nechávať otvorené nielen pri hodnotení budúcnosti, ale aj súčasnosti, takže skraja radšej pripustíme, že to je celé nejaké čudné divadlo a Jevgenij Prigožin v skutočnosti v Afrike trhá hrochy vo dvoje.

Nateraz sa však z každého uhla zdá, že Prigožin to má naozaj za sebou. Oficiálnym kanálom by sme mohli aj neveriť, ale zhodujú sa na tom všetky zdroje, ktoré by o tom mohli vedieť, a neozval sa prakticky žiadny disentný hlas. V zásade to isté platí aj pre konštatovanie, že „nehodu“ zariadili Putinovi ľudia.

Interpretácia nie je zložitá – nielen samotná Prigožinova vzbura, ale najmä rozuzlenie, keď mohol odkráčať ako slobodný muž, bola pre Vladimira Putina ponížením a svedectvom o slabosti haraburdy menom ruský štát. Krvná pomsta má byť preto stabilizačným prejavom sily, odkazom, ako doplatia nespokojenci.

Akurát ako je v Rusku zvykom, môže to vypáliť aj inak.