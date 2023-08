ZKH píše: Machaj tichučko šúcha nohami a v RTVS je všetko po starom

Súhrn týždňa Zuzany Kovačič Hanzelovej.

Ak sa vám cez víkend zdali relácie na RTVS trocha zvláštne, aj boli. Najprv v sobotu debatovali bývalí spolustraníci a spolufašisti Milan Uhrík a Marek Kotleba. A v nedeľu debatovali bývalí spolustraníci a blízki spolupracovníci Erik Tomáš a Robert Kaliňák. Tomáš bol Kaliňákovým hovorcom a pravou rukou, neskôr robil aj pre Roberta Fica.

Asi to mal byť zámer a možno by aj vyšiel, keby v štúdiách sedeli schopnejší moderátori. Ale nesedeli a dramaturgia veľmi nevyšla. Proti zostave dvoch pravicových extrémistov protestovali dokonca osobnosti priamo pred rozhlasom. Nepomohlo.

Ľuboš Machaj nastupoval do RTVS po Jaroslavovi Rezníkovi a nemal to ľahké. Našiel tam zdevastovanú televíziu, zdecimovanú redakciu a vybrakovaný rozpočet. Prišiel ešte aj s nálepkou, že je kompromisný kandidát. Teda taký, ktorý síce nebude Rezník, ale žiadne tornádo sa konať nebude. A keďže je to takmer presne rok od jeho nástupu, môžeme zhodnotiť, že nie je tornádo ani orkán, ale bohužiaľ len taký letmý vánok, ktorý je v tomto teple skôr ako horúci fén.

Toxickí ľudia v spravodajstve

Pôvodne napríklad sľúbil, že sa zbaví vyslovene toxických ľudí v spravodajstve. Taký Radovan Kondrlík je môj bývalý kolega, ktorý po príchode Václava Miku sám odišiel. Potom si zvolil zvláštnu cestu a pracoval pre Extra Plus - konšpiračný mečiarovský časopis. Najviac sa preslávil svojím rozhovorom s generálnym tajomníkom Komunistickej strany Československa Milošom Jakešom.

Jakeš hodinu obhajoval zločiny bývalého režimu a Rado prikyvoval a prikyvoval. Kládol aj také perly ako „Keď sa dnes povie mladým ľuďom socializmus, komunizmus, tak si to spájajú najmä s potláčaním základných ľudských práv a slobôd, s obmedzovaním slobody náboženstva, s prenasledovaním. Bolo to naozaj tak?“

Neoponoval ani vtedy, keď Jakeš obhajoval zastrelenie stoviek ľudí na hraniciach. Riaditeľ Machaj v našom rozhovore po zvolení sľúbil, že práve Kondrlíka bude určite riešiť, pretože je to problém. Strih, o rok neskôr, Radovan Kondrlík stále pracuje v RTVS. Podľa zmluvy ho len preradili do regionálneho spravodajstva.

Redaktorka rozhlasu položila tento týždeň na tlačovke premiérovi Ľudovítovi Ódorovi sugestívnu otázku, či ide odvolať riaditeľovi SIS aj policajného prezidenta Štefana Hamrana, a dodala, „aby to bol rovnaký meter“. A tak celkovo, nič sa nezmenilo, nič sa nepohlo, niveau stable.

Nájde Machaj odvahu?

Ľuboš Machaj rezignoval na zmeny. A keby sa vám zdalo, že to nie je dôležité, večerné správy RTVS ešte stále mimo leta pozerá štvrť milióna ľudí. V časoch dezorientácie, dezinformácií a ohrozenia demokracie by sme mali žiadať od verejnoprávnej televízie a rozhlasu viac. Od Ľuboša Machaja sme čakali viac.

Absolútne to zaklincovala správa od bývalých kolegov, že regionálnemu spravodajstvu v banskobystrickom štúdiu bude šéfovať Hana Lyons - žena, ktorá prišla za Rezníka robiť čistky. Žena, ktorá vyhadzovala na počkanie poctivých novinárov a ktorá mi v amoku vrieskajúc v newsroome zakázala robiť reportáže o politike, nám neustále na poradách rozprávala svoje predstavy o tom, ako nemôžeme neustále kritizovať vládu.

Nemôžeme rezignovať na úroveň verejnoprávneho média. Je naše, platíme ho a mimoriadne na ňom záleží. Neuspokojme sa s tým, že riaditeľ sa zasedel v kancelárii a v podstate tichučko šúcha nohami. Doba je vážna a pýta si odvahu. Nájde ju Ľuboš Machaj?

Podcast týždňa: Suchoba v Denníku N

Rozhovorov s kajúcnikmi už bolo viac. Väčšinu z nich robila Monika Tódová a vždy boli naozaj veľmi zaujímavým vhľadom do duše ľudí, ktorí síce spolupracujú, no roky páchali trestnú činnosť.

Vypočujte si rozhovor Moniky Tódovej s podnikateľom Michalom Suchobom, ktorý neprejavil štipku ľútosti a väčšinu rozhovoru ľutoval sám seba. Vypočujte si výroky, že musel podplácať, lebo by to robil niekto iný, až po to, že robil korupčný biznis, aby zabránil daňovým únikom. Je to unikátne okno do duše Michala Suchobu.

Video týždňa: Štefan Hamran

Po dovolenke sme nastúpili do plného tempa a tento týždeň sme sa venovali primárne zatýkaniu v kauze Rozuzlenie. Štefan Hamran prišiel do štúdia hneď v pondelok vysvetliť, ako pracuje polícia, prečo koluje v médiách jeho fotka s bývalým predsedom Progresívneho Slovenska Michalom Trubanom a ako sa vlastne zorientovať v komplikovanej vojne v polícii.

Ale vydali sme tento týždeň niekoľko vydarených rozhovorov, napríklad aj o úrovni rokovania Súdnej rady s jej predsedom Jánom Mazákom. V štúdiu máme po piatich rokoch konečne nové kamery, verím, že oceníte aj kvalitný obraz.

Hudobná bodka: Maggie Rogers

Maggie Rogers už bola hudobná bodka na záver v začiatkoch tohto newslettera. Odvtedy si ostrihala vlasy nakrátko a vystupovala od Glastonbury až po Coachellu. Pozrite si jej letné festivalové vystúpenie s pesničkou Thats where I am a užite si posledné zvyšky letných prázdnin.

P.S.: O týždeň, v stredu 30.8., ideme s Rozhovormi ZKH do košickej Tabačky, hosťom bude špeciálny prokurátor Daniel Lipšic. Začíname o 18.30, vstup je voľný a tešíme sa na vás.

Toto bolo šesťdesiate deviate vydanie newslettra ZKH píše. Ďakujem, že nás čítate.