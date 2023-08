Sú veci, ktoré o Korčokovi vieme už teraz (komentár)

Nájde v sebe bývalý diplomat dostatok empatie?

Prezidentská kandidatúra Ivana Korčoka nie je žiadnym spôsobom prekvapujúca. Od chvíle, keď Zuzana Čaputová oznámila, že nenachádza dosť síl na ďalšie volebné obdobie, bola Korčokov nástup vyslovene očakávaný ako vyjadrenie kontinuity rozvážnej a slušnej politiky.

Nevieme, samozrejme, do detailov predvídať, ako by Ivan Korčok reagoval na súboje dennej politiky a výzvy, ktoré prezidentovi prináša. Ale sú veci, ktoré o Korčokovi vieme povedať už dnes.

Prezident Ivan Korčok by mal jasno v tom, že patríme do Európy a nie do iliberálnej gubernie, ktorú buduje Viktor Orbán pre skorumpované vlády, aby sa tie mohli odvolávať na špeciálne potreby vo veciach demokracie.