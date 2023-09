Vo voľbách nás nezachráni zázrak (komentár)

Nezabudnime, že preferencie sa môžu aj výrazne zhoršiť.

Keďže preferencie napočudovanie odrážajú katastrofálny výkon predchádzajúcich vlád, nespokojní občania sa utiekajú k alternatívnym metódam boja. Hovorí sa im tiež päť fáz smútku: popieranie, hnev, vyjednávanie, depresia a zmierenie.

Zdá sa, že teraz sme vo fáze vyjednávania príznačného nádejami, že keď sa v minulosti za posledný mesiac pred voľbami zmenili preferencie, iste sa to stane aj teraz a budeme zachránení! No, ako sa to vezme.

Preferencie sa určite zmenia, akurát sa zmeny po prvé udejú v rámci blokov, po druhé bude dôležité najmä to, na ktorej strane viac hlasov skončí pod volebným prahom a najmä: zmeny môžu byť k lepšiemu, ale rovnako aj (výrazne) k horšiemu.

To nie je výzva na rezignáciu, naopak, je to motivácia nespoliehať sa na zázrak a niečo s tým aj robiť, čo platí rovnako pre politických lídrov, vplyvných aj radových občanov. Možno sa tak podarí vyhnúť záverečnej depresii a nutnosti zmierenia.

