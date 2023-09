Evanjelium podľa Majerského

Predseda KDH zvestoval: korupcia a LGBTI sú pre národ rovnakou pliagou.

Autor je teológ a farár, pôsobí v ČR

V nedeľu, deň pred začiatkom školského roka, som deťom i dospelým v kostole pripomínal, aké je dôležité vybrať si v živote možno náročnejšiu, úzku cestu a úzku bránu, a nie tie široké, dobre prešliapané. Aké dôležité je nepodľahnúť populistickým polopravdám.

Aké dôležité je overovať si informácie, zastávať sa slabších a trebárs aj šikanovaných spolužiakov, kolegov, hoci vieme, že si tým môžeme spôsobiť problémy... Napokon, čítame o tom na mnohých miestach v evanjeliách.

V tú istú nedeľu, keď sa aj kresťania na Slovensku stretávali v kostoloch, aby dali požehnanie svojim školákom a pedagogickým pracovníkom, boli v televízii politické diskusie.

Aj som chcel napísať, že tak ako každú inú. Lenže s blížiacimi sa voľbami politici prerážajú jedno dno za druhým. Vždy, keď si poviem, že už ma nemá čo prekvapiť, zistím, ako veľmi som sa mýlil.

Najnovšie sme sa od pána Majerského, predsedu hnutia, ktoré je vraj kresťanskodemokratické, dozvedeli, že korupcia a LGBTI sú pre národ rovnakou pliagou.

Rovnaká pliaga? Musel som si to video pustiť niekoľkokrát, nechcelo sa mi veriť, že to nie je deepfake.

Taký pohľad na človeka alebo skupinu ľudí nie je ani kresťanský, ani demokratický. Je to len obyčajný lacný populizmus a tí, ktorí to myslia s kresťanstvom a demokraciou vážne, by sa mu mali vyhnúť veľkým oblúkom.