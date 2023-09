Nie sme takí odvážni ako Matovič. Preto zvážme najprv registrované partnerstvá

Naozaj budeme v kampani hovoriť o hriechu?

Milan Majerský nás cez víkend omráčil svojou pravdovravnosťou, keď na divácky podnet položil rovná sa medzi pôsobenie korupcie a LGBTI+ na spoločnosť. Vo svojom vysvetlení ešte upresnil, že na mysli má registrované partnerstvá, ktoré by podrývali plodný zväzok manželský a takto rušili pradivo národa.

V jeho tábore nie je takéto uvažovanie ničím výnimočné a Majerský bude vnímaný nanajvýš ako nešikovný vo voľbe slov. No len pár dní pred ním povedal to isté Marián Kuffa držiac v ruke ocenenie od šéfa parlamentu. V príhovore tvrdil, že „nenávidí lesbizmus a miluje lesby“. Je to parafráza na obľúbený výrok o Bohu nenávidiacom hriech a milujúcom hriešnika.

V ten večer sa nedalo odmyslieť si výroky Kuffu – a jeho rodiny sediacej v parlamente – na adresu LGBTI+ ľudí od samotného ocenenia.

Boris Kollár tvrdil, že ho dal za Kuffovu charitatívnu prácu, no tú už dávno zatienilo jeho politické angažovanie sa proti právam LGBTI+ ľudí (čo šéf Sme rodina bažiaci po percentíčkach krátko pred voľbami isto dobre vie, napokon sám svoju stratégiu rozdeľovania cien prezentoval tak, že rozdal rôznym skupinám, čiže étosom tu bola šírka zásahu, a nie nejaká hodnotová výbava).

V príhovore sa Kuffa venoval aj svojim aktuálnym prioritám. Medzi defekty ženúce ľudí k nemu kládol nielen bezdomovectvo, narkomániu, ale aj menšinové druhy sexuality. Tým dával rovná sa medzi jednotlivé javy, ktoré spája len to, že sa vymykajú normálu. A treba ich, podľa Kuffu, dať na správnu cestu.

Čiže ľudia načúvajúci Kuffovi môžu byť zmätení, čo také strašné povedal Majerský, že sa zvlnil éter a šéf KDH sa napokon (svojsky) ospravedlnil.