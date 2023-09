Migranti sú mucholapka na najjednoduchšieho voliča (komentár)

Bezpečnostná hrozba je asi tisíckrát menšia ako Danko.

Extrémistická strana, akou je Smer, by zlyhala na celej čiare, keby v kampani nevyžmýkala na citrón tému migrácie. Ako mucholapka na najjednoduchšieho voliča sú migranti až taká banalita, že televízie, ktoré pustili do obrazu Fica rovno z Veľkého Krtíša, by malo akési predbežné opatrenie zavrieť aspoň do volieb.

Vysoko dôvodné je totiž podozrenie z trestného činu marenia volieb, ako aj šírenia poplašnej správy v spolupáchateľstve.

Aj pri zrejmom raste frekvencie je 25-tisíc migrantov za rok, z ktorých na SR nezostane ani polnoha, bezpečnostná hrozba na úrovni asi 0,001. Povedzme asi tisíckrát menšia ako Danko.

Až začne Fico (a ďalší – Kollár, Pelle, Danko atď.) opäť tlačiť Slovákom do hlavy migračné čalamády, odkázať mu treba iba jedno.

Hoci z kamaráta Orbána urobilo budovanie plota celebritu, najväčšou dierou do Schengenu je práve maďarsko-srbská hranica, ktorej nestráženie (korupcia!! – podplatené stráže!) je prvou a korunnou príčinou, prečo sa čoraz viac nešťastníkov dotiahne až po slovenskú hranicu.