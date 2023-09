Voľby ako príležitosť podpáliť susedovi dom

Kandidujú strany smradľavé tak, že sa to nedá vydržať, a také, ktoré smrdia znesiteľne.

Písmo: A - | A + diskusia ( 27 ) Zdieľať

Autor je biochemik a imunológ, pôsobí v SAV a MUW

"A ty koho budeš voliť?" spýtal som sa v krčme Simpsona. Zaujímal ma jeho názor, lebo je z našej partie najmúdrejší. Má za manželku Francúzku.

„Takto,“ začal, „Slovensko je podľa sociologických štúdií odjakživa rozdelené na dve približne rovnaké časti – polovica ľudí chce patriť do demokratického Západu a tí druhí demokraciu odmietajú, hoci západnú prosperitu berú, a dávajú prednosť despocii východného typu, hoci žiť by tam nechceli.“

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Pochopil som, že to bude nadlho, a tak som objednal ďalšiu rundu.

Simpson sa nedal pomýliť: „Teraz to nie je iné. Ja to delím na strany, ktoré smrdia tak smrteľne, že sa to nedá vydržať, a na také, ktoré smrdia, ale dá sa to vydržať. Medzi tie prvé, ktorých je väčšina, radím fašistov, komunistov, hoci si pravda vravia inak, a všetky ich filiálky. Určite vieš, o kom je reč. Sú to priami potomkovia tých, čo nás už o slobodu viackrát pripravili a vidia nás ako vazalov Ruska. Tieto strany volia ľudia, pre ktorých sú voľby legálnou príležitosťou podpáliť susedovi dom, a ja medzi nich nepatrím. Problém je, že tú druhú polovicu dnes oslabujú sektári.“

Odpil si z piva, ktoré pred neho položil čašník, a pokračoval: „Pamätáš sa, ako si v internáte pustil do izby jehovistov?“