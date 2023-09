Majerského slová sú nechutné, ale je tu jeden dôležitý rozdiel (komentár)

Treba si zachovávať akú-takú škálu.

Písmo: A - | A + diskusia ( 11 ) Zdieľať

O „pliage“ Milana Majerského, ktorou označil LGBTI+, bolo vo verejnom priestore popísaného neúrekom. Že sa demaskoval, ukázal svoju pravú tvár a priradil na hnedú stranu politického spektra.

Za svoje vyjadrenia si tieto reakcie bezpochyby zaslúžil. Len pre záznam, LGBTI+ ľudia majú mať rovnaké práva ako väčšina a akékoľvek útoky proti nim sú absolútne neprípustné.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

No je tu jeden dôležitý moment. Majerského slová vzbudili rozruch, on sa aspoň pokúsil ospravedlniť, hoci nešikovne, a pre jeho výroky zasadlo predsedníctvo KDH s náznakmi od niektorých členov, že tie slová neboli v poriadku. A to dáva nádej, že KDH je ochotné o svojich postojoch či rečiach aspoň premýšľať, čo je základ pre verejnú debatu.

Lebo Krajniak zo Sme rodina len deň po Majerskom opäť prskal o pliage s tým, že on sa teda ospravedlňovať nebude, Fico v minulosti hovoril o „ženách s pinďúrom“, Matovič označuje transrodových ľudí za chorých a slovník fašistov z Republiky sa na túto tému iba začína pri „bláznoch s viacerými pohlaviami“ a ďalej je to už nedôstojné reprodukovať.

Nič z toho nijako Majerského nevyviňuje, ale v stave šialenej polarizácie si treba zachovávať aspoň akú-takú škálu. Jeho pokus o ospravedlnenie aj mimoriadne rokovanie predsedníctva totiž ukazuje, že medzi KDH na jednej strane a Sme rodina, SNS, Republikou, Matovičom a Smerom na druhej strane je stále rozdiel.

Nemusí nám stačiť, ale po 30. septembri sa práve na takýchto rozdieloch môže lámať formovanie vládnej väčšiny.

Predčasné parlamentné voľby 2023

Volebný kalendár