Čiže ako presne vlastne LGBT práva ohrozujú prežitie národa?

Písmo: A - | A + diskusia ( 6 ) Zdieľať

Jedna vec je, že čo sú to za ľudia, ktorý tento, ehm, argument, že LGBT nejako ohrozuje prežitie národa, omieľajú, prečo to robia a na aké mentálne dubiská tým mieria. A potom je tu to, že celá tá samotná konštrukcia je kolosálna sprostosť.