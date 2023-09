Ako sme si z hlbokého problému vysustružlikali povrchnú výhodu.

Kompletné politické spektrum nás chlácholí, že migranti cez Slovensko len prechádzajú do vyspelejších krajín a nemusíme sa báť, že by niekto z nich videl dôvod u nás ostať. Len si predstavte, aké by to bolo hrozné, keby sme boli krajina, kde by ľudia chceli žiť!