Ruskí špióni, hurá do toho! (komentár)

Možno sa onedlho dožijete aj štátneho vyznamenania. Zatiaľ je to len beztrestnosť.

Stále platí, že jediná mysliteľná cesta inam ako do pekla je plne rešpektovať rozsudky. Občas je to však náročné. Medzi nimi sú aj také rozhodnutia, ktoré by mali súdy riadne vysvetliť, najmä v situácii, keď si verejnosť div že neodkrúti hlavu.

Takýmto rozhodnutím bola už februárová dohoda o vine a treste pre ruského vyzvedača Bohuša Garbára, a nieto ešte čerstvejšie neprávoplatné zmiernenie tohto trestu: Garbár by najnovšie nemusel vôbec zaplatiť peňažný trest.

Dôvod znie voči nemu náramne milosrdne: stará sa o chorú matku, ako jediný príjem má opatrovateľský príspevok a na to, aby zaplatil 15-tisíc, skrátka nemá.

Keďže prokurátor tvrdí opak, rozlúsknutie polemiky možno spokojne nechať Najvyššiemu súdu, kde táto vec pristane.

Zamyslieť sa možno zoširšia nad tým, prečo sa nejednému človeku otvára nôž vo vrecku pri pohľade na toto nezvyčajne láskavé zaobchádzanie s odsúdeným. A vôbec: aké tresty ľudí na Slovensku rozčuľujú najviac, či už svojou miernosťou, alebo, naopak, krutosťou, a kde nastáva rozpor?