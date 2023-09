Ako vás ohrozuje LGBTI? (píše šéfredaktorka Beata Balogová)

Ak politik potrebuje nepriateľa, siahne po menšinách.

Volič neanalyzuje skutočné dôvody svojej frustrácie, len ju intenzívne cíti. Vtedy nastupujú populisti, aby mu ponúkli vysvetlenia, prečo vlastne trpí. Je to jeden z najstarších príbehov politiky.

LGBTI+ ľudia sa nestali „nepriateľom“ preto, že by ich prítomnosť v spoločnosti mala akýkoľvek negatívny dosah na kvalitu života väčšiny. Práve naopak, keby sme o túto menšinu prišli, ochudobneli by všetky oblasti našich životov. Možno by sme boli prekvapení, kto všetko by vymizol z nášho života.

Populisti po LGBTI+ ľuďoch siahajú najmä vtedy, ak chcú zakryť skutočný dôvod frustrácie.

Orbánov boj

Viktor Orbán po nich siahol v roku 2021, keď sa na jeho vládu sypala kritika za nezvládnutie pandémie, ale praskol aj škandalózny nákup pľúcnych ventilácií. (Mimochodom, predražené prístroje má Maďarsko stále na sklade a nevie ich predať.)

Orbán potreboval odviesť pozornosť. Potreboval nepriateľa, ktorý sa nevie až tak efektívne brániť. Keďže väčšinou sú to menšiny, vybral si LGBTQ+ ľudí. Prišla mu na to vhod aktuálna kauza pedofilného diplomata.

Maďarský parlament prijal zákon proti pedofilom, do ktorého na poslednú chvíľu zapracoval zákaz propagácie homosexuality alebo zmeny pohlavia. Bol to jeden z Orbánových najzásadnejších zásahov do práv menšín. Odkaz bol pre časť verejnosti jasný: pedofili a homosexuáli sú jedno a to isté.