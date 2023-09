ZKH píše: So Slovenskom hráme vabank

Súhrn týždňa Zuzany Kovačič Hanzelovej.

Písmo: A - | A + diskusia ( 16 ) Zdieľať

Zatiaľ čo vstupujeme do finále predvolebnej kampane, tento rok je niečím predsa len výnimočný. Tentoraz sa žiadna strana už ani netvári, že v kampani rieši zdravotníctvo či školstvo.

Netradičná kampaň rieši parciálne momentálne veci - migrantov vo Veľkom Krtíši, ktorí utekajú do Nemecka, medvede a Boris Kollár svoje expartnerky. Sem-tam sa objaví nejaká kauzička, prídu tlačovky.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Už sa ani netvárime, že by sme viedli vecnú debatu o tom, že ambulancie aj nemocnice padajú na ústa. A rodičia, ktorí nedokážu vyriešiť škôlky a školy pre svoje deti, na to akosi aj teraz zabudli.

Pár jedincov je nahnevaných na cyklopruh na nábreží Bratislavy a inak nič. Za hranicami vojna. V inštitúciách kríza, vo verejnom priestore otvorené vyhrážky policajtom, prokurátorom či sudcom. Financie v katastrofálnom stave. Matky stále na okraji spoločnosti. Ľudia so zdravotným hendikepom tiež.

Konzervatívne weby idú vlastný príbeh - hrozbu LGBTI ideológie. Hlavná téma ich webov je ohrozenie ich konzervatívneho spôsobu života. V kombinácii s migrantmi sa snažia aspoň trocha zachrániť predsedu KDH Majerského a urobiť z neho obeť progresívneho lynču.

Niežeby v minulosti neboli v kampani zástupné témy. Ale predsa len sa aspoň kde-tu objavili aj nejaké riešenia hlbokých problémov, ktoré trvajú dlhšie než dva týždne. Každé štyri roky nám politici aspoň naoko sľúbili, že to zdravotníctvo už naozaj bude prioritou. A tie školy už tiež treba riešiť.

Sme v kríze. Všetci tak akosi tŕpneme, ako to dopadne. A už dávno sme nehrali takýto vabank. Je to, ako keď stavíte na červenú a čakáte, či neprehráte všetky svoje úspory, keď padne čierna.

Myslite pri posledných troch týždňoch pred voľbami na to, čo vás naozaj trápi. Myslite na to, čo je pre vás naozaj podstatné. Nedajte sa zmietať emóciami a strachom z nepodstatných tém. Nenechajte sa burcovať.

Premyslite si voľbu, upokojte sa, pokojne si urobte aj volebné kalkulačky. Ale hlavne, nenechajte sa stiahnuť do toho, aby ste nenávideli vašu rodinu či susedov kvôli politike. Aj to je to, čo nás ťahá bližšie k Rusku - nedôvera, polarizácia a nenávisť.

Podcast týždňa: Opäť Ezra

Bezdomovectvo je téma, ktorej ľudia často málo rozumejú. Vidia pár percent ľudí bez domova, ktorí špinaví posedávajú v centrách mesta, a robia z toho závery, že tak vyzerá človek, ktorý nemá bývanie.

Téma je to však omnoho širšia - väčšinu ľudí bez domova na Slovensku by ste ani nespoznali. Vyzerajú trocha chudobnejšie, ale v podstate normálne. Bývajú po ubytovniach, záhradných chatkách a medzi nimi je aj mnoho detí.

Ezra Klein urobil v auguste fantastickú epizódu, ktorá rozoberá práve fenomén bezdomovectva, a hoci je tento diel najmä o štáte Kalifornia a USA, mnohé znaky sú podobné aj s našimi problémami. Hlboký pohľad do témy je môj tohtotýždňový tip na podcast.

Video týždňa: Terapeutka Žemličková

Mohla by som vám pokojne tento týždeň odporúčať nejaké politické rozhovory, ale vyberiem iný. Jana Žemličková šéfuje sanatóriu AT v Petržalke, ktoré pomáha a lieči ľudí zo závislosti - od drog, alkoholu, hazardu, ale aj od porna či internetu.

V rozhovore sme sa rozprávali, ako spozorovať, že máte s alkoholom problém. Aké ťažké je na Slovensku prestať piť, ak na vás číha alkohol ešte aj v niektorých lekárňach. A prečo ich prístup liečby je iný - v sanatóriu AT totiž neliečia závislosť za tri mesiace. Mnohí klienti tam trávia rok a viac. Vďaka tomu má ich sanatórium oveľa vyššiu úspešnosť a oveľa nižšie percentá recidívy. Jana Žemličková robí so svojím tímom záslužnú prácu a v ich sanatóriu zachránili napríklad aj život Martina Valihoru, ktorý o tom otvorene hovorí.

Vypočujte si náš rozhovor o závislostiach. Ak však predsa len máte chuť aj na nejaké politicko-spoločenské rozhovory, v Košiciach sme diskutovali so špeciálnym prokurátorom Danielom Lipšicom na rôzne témy - vojnu v polícii, ale aj filozofickejšie o práve.

Načítavam video... https://cdn.jwplayer.com/players/XNlCbiMs.html

Hudobná bodka: Yellow

Cez víkend sa brali dvaja moji blízki krásni priatelia - Palo a Laura. Málokto to vie, ale pol života som prespievala v kostole, v zbore, a tak mi pripadla úloha spievať na omši. Časť osadenstva to šokovalo, časť to vedela.

A keďže Palo aj Laura majú radi Coldplay, na konci som im zaspievala ich srdcovku Yellow. Bola vo verzii od Sary Bareilles, ktorá je multitalentovaná speváčka, skladateľka a okrem iného hrá aj na Broadwayi. Preneste sa teda s nami na chvíľu za ňou na koncert s jej pomalou a komornou verziou Yellow.

Toto bolo sedemdesiate vydanie newslettra ZKH píše. Ďakujem, že nás čítate.

Predčasné parlamentné voľby 2023

Volebný kalendár