To čo sú za ľudia? (komentár)

Kde stratil Majerský niť.

Použiť výraz „pliaga“ v súvislosti, v ktorej ju šéf KDH použil, je neakceptovateľné aj ako abstrakcia, čím sa akože ospravedlňoval v zmysle, že to nemyslel osobne, ale ideologicky.

Totiž v prostredí, ktoré bolo zideologizované fašistami i komunistami, výraz „pliaga“ nemá v inej politickej súvislosti takpovediac užívateľské práva. Celkom opodstatnene by sa totiž mohol pociťovať ako relativizácia absolútneho zla oboch režimov.

Prekročme, že už otázka v zmysle – považujete za väčšiu hrozbu LGBT alebo korupciu? – je natoľko absurdná, že nepatrí do verejnej komunikácie. Viac než „pliaga“ však hovorí o Majerskom myšlienka „aj korupcia, aj LGBT môžu zlikvidovať národ ako taký“. To je totiž hlboký, fatálny blud. Fatálny, keďže posúva kresťansko-konzervatívne okraje do polohy čistého extrému.